Полиция задержала харьковчанина, который убил знакомую и неделю хранил тело на балконе

В Харькове полиция задержала 50-летнего подозреваемого в убийстве 42-летней женщины.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Днем 8 января в пруду на улице Грозненской обнаружили тело женщины. Ее ноги были связаны, к ним были примотаны куски асфальта.

Убитой оказалась харьковчанка, проживавшая в доме на этой улице вместе с матерью и сыном. Пенсионерка рассказала, что последний раз видела дочь месяц назад. С заявлением об исчезновении родственники в полицию не обращались, потому что женщина вела асоциальный образ жизни, пьянствовала и не раз надолго уходила из дома.

Соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила пострадавшую в компании соседа. Мужчина ранее неоднократно был осужден за совершение краж и подозревался в грабеже.

Как выяснилось, 7 декабря женщина вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у соседа. Между ними возник конфликт, и злоумышленник ударил женщину в лицо. Она упала на пол, а компания продолжила застолье в другой комнате.

Через некоторое время хозяин квартиры вынес тело убитой на балкон и закрыл. Приблизительно через неделю злоумышленник положил тело в строительный мешок и отнес к пруду неподалеку от своего дома. Мужчина признался полиции в убийстве и сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевца судят за покушение на убийство в Варваровке.