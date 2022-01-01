Заводский райсуд оправдал экс-замначальника николаевского управления Госземагентства по делу о $580 тысячах взятки, которого ранее приговорили к восьми годам тюрьмы

Глава Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина оправдал бывшего первого заместителя начальника Главного управления Госземагентства в области Виталия Лепеху и его подельника Александра Зуя по делу о вымогательстве взятки в размере 580 тысяч долларов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно их соответствующего приговора суда.

Как известно, что Лепеха требовал от предпринимателя Олега Черемховича 580 тысяч долларов за предоставление в аренду 1 тысячи 672 гектаров государственных земель запаса сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства. Эти земли находятся на территории Первомайского поселкового совета.

28 января 2014 года Черемхович передал первую часть неправомерной выгоды в размере $180 тысяч (в то время по официальному курсу НБУ 1,43 миллиона гривен) пособнику Лепехи – директору ООО «Юридическая компания «Юр-Консульт» Александру Зую, с которым они жили по одному адресу. Зуй должен был получить средства под видом оплаты юридических услуг, которые на самом деле не предоставлялись. В тот же день Зуй и Лепеха были задержаны.

23 октября 2014 года Ленинский районный суд Николаева приговорил Лепеху к 8 годам лишения свободы, запретил ему занимать распорядительные и административные должности на 3 года и конфисковал половину имущества. Кроме того, суд лишил Лепеху 11-го ранга госслужащего. Зуй получил аналогичное наказание. Также суд обязал Лепеху и Зуя выплатить Черемховичу 2,5 тысячи гривен морального вреда.

Лепеха и Зуй своей вины не признали и подали апелляцию. 18 мая 2015 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без удовлетворения их жалобы, и не изменил приговор. 21 июля этого года Высший спецсуд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил решение Апелляционного суда Николаевской области и назначил рассмотрение уголовного производства в суде апелляционной инстанции. В 2016 году дело было направлено на новое рассмотрение.

Сторона защиты настаивала на том, что предоставленные суду доказательства являются недопустимыми и не подтверждают обвинение, действия правоохранительных органов имели провокационный характер, а следственные действия и НСРД были проведены с нарушением норм УПК. Сами обвиняемые, как и ранее, свою вину не признавали.

Суд пришел к выводу, что материалы уголовного подтверждают моделирование вымогательства взятки сотрудниками правоохранительных органов.

«Установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, а именно: преднамеренное целенаправленное обращение ОСОБА4 и дают основания суда считать, что стороной обвинения не опровергнут факт подстрекательства в части получения должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, за совершение им в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения», – говорится в решении суда.

Помимо этого, к материалам уголовного производства не были приобщены постановления апелляционного суда о разрешении на проведение НСРД на момент открытия материалов досудебного расследования, соответственно, они не были предоставлены стороне защиты для ознакомления. Во время судебного рассмотрения дела их тоже не предоставили защите.

Апелляционный суд тоже не смог их предоставить, поскольку они на момент запроса суда первой инстанции были уничтожены. В связи с этим суд признал часть протоколов НСРД недопустимыми.

Кроме того, протокол обыска в помещении ГУ Госземагентства, во время которого нашли и изъяли 180 тысяч имитационных долларов, тоже признали недопустимым, поскольку санкция суда на обыск была получена уже после проведения самого следственного действия.

Суд также счел, что один из протоколов НСРД не подтверждает факт вымогательства взятки, который инкриминировали обвиняемым, а только фиксирует факт передачи денежных средств.

В результате суд пришел к выводу о недоказанности вины Лепехи и Зуя, в связи с чем полностью оправдал их в связи с недоказанностью вымогательства взятки.

Напомним, что глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый является сыном одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон» и имеет родственные связи в Заводском райсуде.

Помимо этого, скандальный глава Заводского суда отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП.

Кроме того, глава Заводского райсуда Николаева Щербина отказал в аресте документов, изъятых в инфекционной больнице в рамках дела о ковидных надбавках.

Напомним, что скандальный глава Заводского райсуда Щербина в октябре купил Range Rover из салона за 1,6 миллиона гривен.

Также 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

Глава Заводского райсуда Сергей Щербина тогда принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки», и обвинил полицию в давлении.