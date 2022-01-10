Протесты в Казахстане: Задержанного в Алматы кыргызского музыканта, который рассказал о якобы 200 долларах за участие в митинге, освободили

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

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09:16 В Нур-Султане покончил с собой полковник КНБ (аналог ФСБ) Казахстана - Ибраев Азамат. Он выбросился из окна высотного дома.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. А до этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.

09:12 СМИ сообщают, что задержанного в Алматы кыргызского музыканта Викрама Рузахунова освободили, передает «Спутник».

Как известно, ранее пропагандистские государственные СМИ в Казахстане распространили видео с задержанным протестующим, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. В избитом мужчине опознали киргизстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане.

Минюст Кыргызстана инициировал возбуждение уголовного дела и расследование в отношении работников правоохранительных органов Казахстана по факту пыток Викрама Рузахунова.

В релизе говорится, что на кадрах, которые показали по казахстанскому гостелеканалу, отчётливо видны следы физического истязаний и зафиксирован очевидный факт самооговора.

Позже видео было удалено с сайта гостелеканала.

09:05 В Казахстане застрелился генерал-майор - главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейменов. Ему грозил трибунал, сообщает BAZA.

Причиной этому стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции.

Одновременно стало известно, что один из руководителей департамента КНБ (аналог ФСБ), отвечающий за информационные технологии, тоже покончил жизнь самоубийством.