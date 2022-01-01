Начальника одесского управления стратегических расследований поймали на пьяном вождении

Патрульные полицейские остановили в Черновцах внедорожник Mercedes G 63 AMG, за рулем которого находился нетрезвый начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области полковник Вячеслав Ефтений.

Об этом сообщает «Думская».

Инцидент произошел в районе 01:30 8 января на улице Винниченко, 36 в Черновцах.

Автомобилист отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Ему выписали админпротоколы по части 1 статьи 122 и части 1 статьи 130 КУоАП (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ефтений ехал на новеньком «кубике» 2020 года выпуска, который стоит около 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что в последней декларации полицейской (за 2020 год) указано, что у полицейского есть только автомобиль ВАЗ-2107.

До работы в Одессе полицейский с 2015 года возглавлял управление защиты экономики в Ровненской области, в 2014 году был начальником управления борьбы с организованной преступностью в Житомирской области, а до ноября 2011 года возглавлял волынский УБОП.

Из волынской милиции Ефтению пришлось уволиться после того, как его подчиненного задержали при получении взятки в 10 тысяч долларов за «крышевание» контрабанды.

По данным СМИ, во время работы в Ровненской области Ефтений за немалые вознаграждения закрывал глаза на незаконную добычу и вывоз янтаря, а при переводе в Одесскую область взял под крыло незаконные АЗС и контрабанду сигарет.

Также сообщается, что Ефтений во время работы в Ровно провалил аттестацию и был признан квалификационной комиссией несоответствующим занимаемой должности, однако продолжил карьеру в полиции.

По данным «Думской», сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, что в феврале прошлого года в Одессе был уволен замначальника управления стратегических расследований, начальник отдела борьбы с организованной преступностью Владимир Чумак, после публикации видео того, как его зам Игорь Осмоловский «решает вопросы» с друзьями «вора в законе» Миндии Горадзе. «Думская» отмечает, что Ефтений тогда пересидел кризис, вовремя уйдя на больничный.