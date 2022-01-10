Нацполиция выявила группу мошенников в винницкой тюрьме – заключенные под видом «работников банка» выманили полмиллиона гривен

В Виннице сотрудники национальной полиции прекратили работу преступной группировки мошенников, организованной заключенными. Члены группировки обманули более двадцати граждан из разных регионов страны на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

В состав организованной группы входило 7 участников, в том числе осужденные.

«Правонарушители, которые находились в местах лишения свободы, звонили по телефону граждан и, представляясь работниками безопасности банка, получали их персональные данные. После этого злоумышленники переводили средства потерпевших на счета своих подельников на свободе, а те снимали наличные и передавали ее в тюрьму», - сказано в сообщении.

Также через сообщников осужденные получали сим-карты разных мобильных операторов и телефоны. Организатор преступной схемы - 33-летний осужденный, который в Винницкой исправительной колонии отбывает наказание за имущественные и наркопреступления.

Во время проведения обысков следователи изъяли SIM-карты, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи с карточными счетами и доходами, полученными таким образом. Так же по месту жительства двоих подозреваемых полицейские изъяли марихуану и амфетамин.

Следствием начато уголовное производство по статье 190, части 3 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники»). За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Чтобы уберечь граждан от подобных схем сотрудники Николаевской полиции напомнили как не стать жертвой мошенников, а так же рассказали о наиболее известных схемах.

Напомним, что ранее, в винницкой тюрьме заключенные организовали работу мошеннических интернет-магазинов.