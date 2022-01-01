Николаевский апелляционный суд оставил в СИЗО подсанкционного вора «Кобу Руставского»

Николаевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для Кобы Шемазашвили, который известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Коба Руставский».

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известного, Сотрудники ДСР задержали «вора в законе» «Кобу Руставского», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Позже его по решению суда поместили в следственный изолятор.

«Коба Руставский» находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Королевство Испания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Уголовного кодекса Королевства Испании.

Так, согласно предоставленным иностранной стороной документов, постановлением Коллегии по рассмотрению уголовных дел Управления Национального суда Королевства Испания от 2 декабря 2014 года принято решение о проведении судебного слушания в отношении Ш. и других. Постановлением этого же суда от 9 февраля 2016 года принято решение о международном розыске и аресте указанного лица. Согласно постановлению Коллегии по рассмотрению уголовных дел Управления 001 Национального суда Королевства Испания от 9 марта2020 года решено обратиться через Испанское Правительство в Правительство Украины с просьбой о выдаче Ш. для привлечения его к уголовной ответственности.

Новобугским районным судом 24 декабря 2021 года подозреваемому Ш. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до решения вопроса о его выдаче и фактической передаче (экстрадиции) компетентным органам Королевства Испании, но не более чем на 12 месяцев общего срока фактического нахождения под экстрадиционным арестом.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, защитник С. подал апелляционную жалобу, в которой отмечал, что определение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для обеспечения выдачи лица в отношении Ш. было вынесено с нарушением норм действующего законодательства. Он просил определение следственного судьи отменить и постановить новое определение, которым отказать в удовлетворении ходатайства руководителя Николаевской областной прокуратуры. Также он просил признать задержание Ш. незаконным и избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Николаевским апелляционным судом постановлено определение, согласно которому определение Новобугского районного суда Николаевской области от 24 декабря 2021 года оставлено без изменений, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.