Проводник поезда «Киев-Варшава» пытался спрятать в вагонах 600 пачек контрабандных сигарет

Таможенники изъяли у проводника поезда «Киев-Варшава» 600 пачек сигарет, которые тот пытался незаконно провезти в Польшу.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Изготовленные в Беларуси сигареты нашли за щитами пожарной сигнализации в трех вагонах. Этот поезд только недавно возобновил свое курсирование по маршруту.

«Обнаружить тайники с сигаретами в конструктивных полостях поезда смогли только после демонтажа пожарных щитов во время таможенно-пограничного контроля. Проводник признал, что эти сигареты принадлежат ему лично, и что он перемещал их в Польшу для дальнейшей реализации», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет на ₴8 миллионов.