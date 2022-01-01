Обвиняемый в коррупции и.о. начальника экоинспекции Юго-Западного округа оказался гражданином другой страны и разыскивается Интерполом

Владлен Гривенко Исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) оказался гражданином другой страны, который сменил имя и подделал документы, скрываясь от Интерпола.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как известно, задержали и.о. начальника управления Владлена Гривенко в середине августе в Одессе. Чиновник требовал и получил от коммерческого директора одной из АЗС, расположенной в Николаеве, неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов США за невмешательство в деятельность указанной АЗС и избежание применения в отношении предпринимателя штрафных санкций.

«Следователи ГБР установили, что обвиняемый чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений: уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство и другие. По законодательству Республики Молдова за совершенные преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, он лишен гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову», – говорится в сообщении.

Относительно уголовного производства о вымогательстве взятки в ГБР рассказали, что расследование уже завершено. Обвинительный акт по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, как украинские чиновники за несколько тысяч долларов выдали легальные документы сотруднику российских спецслужб.