Николаевская мэрия просит полицию открыть уголовное производство на владельцев орланов, которые на Соборной улице использовали птиц для собственной наживы

Первый заместитель городского головы Виталий Луков обратился к начальнику Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергею Шайхету с просьбой разрешить ситуацию с эксплуатацией птиц на Соборной улице по факту жесткого обращения с животными.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Николаевского городского совета.

Отмечается, что письмо было направлено 6 декабря.

Мэрия просит инициировать возбуждение уголовного производства по факту жестокого обращения с животными.

«Дело касается двух орланов-белохвостов, эксплуатируемых группой молодых людей для собственной наживы, о чем 01.01.2022 в отделении № 1 Николаевского районного управления Национальной полиции в Николаевской области составлен соответствующий протокол», - говорится в письме.

Также городские власти просят проверить документы на птиц и законность проведения подобной предпринимательской деятельности.

Как известно, ранее в центре Николаева трое молодых людей предлагали за деньги сфотографироваться с ручными карликовыми мартышками. Ранее один из них предлагал прохожим сфотографироваться с краснокнижным орлом. При этом и мартышку, и орла по несколько часов держали на морозе.

После многочисленных жалоб полиция все же забрала одну из трех мартышек у «фотографов» на Соборной – животное отправили в зоопарк.