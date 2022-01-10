В Николаеве патрульные ночью задержали двух мужчин с наркотиками

Ночью 10 января николаевским патрульным поступило сообщение, что возле одного из домов на проспекте Мира неизвестный мужчина ищет или раскладывает закладки.

Об этом сообщает отдел коммуникации патрульной полиции Николаевской области.

Прибывшие на место охранники правопорядка почти сразу обнаружили 18-летнего гражданина по ориентировке. Парень сообщил, что имеет с собой несколько полиэтиленовых пакетиков с наркотическими веществами.

Также второе сообщение поступило полицейским примерно в 3 часа ночи. Заявитель сообщил правоохранителям, что на улице 6-я Слободская неизвестный мужчина вроде бы ищет закладки.

Прибыв по указанному адресу и отработав близлежащие территории, патрульные обнаружили гражданина по ориентировке, который начал заметно нервничать при общении с инспекторами. Во время поверхностной проверки у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным, вероятно наркотическим веществом.

«В обоих случаях полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве полицейские задержали 27-летнюю женщину, которая в Интернете оптом торговала наркотиками – у нее изъяли «товара» на ₴3 миллиона.