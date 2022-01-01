В Киеве избили и ограбили журналиста Куликова – нападающих уже задержала полиция, один из них уроженец Николаевщины

В Шевченковском районе Киева злоумышленники избили и ограбили известного журналиста и телеведущего Андрея Куликова. Журналист отметил, что произошедшее не связано с его профессиональной деятельностью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось еще 7 января, однако сообщение полиции появилось только вечером 10 января.

По информации правоохранителей, злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они накинулись на журналиста, избив и ограбив. У Куликова забрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

После случившегося телеведущий незамедлительно обратился в полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали двух грабителей.

«Ими оказались ранее судимый за ограбления, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Известно, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Следователи уже сообщили задержанным о подозрении, а суд столицы избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей. Теперь фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения.

В комментарии «Детектору медиа» Куликов сообщил, что его состояние нормально и 10 января он уже вел свою программу «Время года». По его словам, через полчаса после инцидента он уже был в полиции, и правоохранители сработали очень быстро и оперативно. Также он заявил, что не связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

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