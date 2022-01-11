«А ты знаешь, как я людей отпускал? И они в тюрьмах не сидели»: Появилось видео с пойманным на пьяном вождении начальником одесского УСР

В Сети опубликовали видео общения начальника управления стратегических расследований Нацполииции в Одесской области Вячеславом Ефтением с патрульными, которые уличили его на пьяном вождении.

Кадры были опубликованы в одесском Telegram-паблике.

Как известно, внедорожник Mercedes G63 AMG 2020 года выпуска под управлением полковника полиции Вячеслава Ефтения патрульные остановили за нарушение скорости около 01:30 8 января на улице Винниченко, 36 в Черновцах.

Судя по разговору, патрульные заметили, что Ефтений находится в состоянии алкогольного опьянения. Он и сам этого не отрицает и говорит, что понимает об ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ефтений просит, чтобы патрульные разрешили сесть за руль его жене, и он смог поехать далее. По его словам, он сразу так сделал потому, что жена не знала дорогу, а выехав с города, планировал передать управление внедорожником ей.

Далее полковник полиции говорит, что знает начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова и других влиятельных полицейских. Также он произносит фразу: «Можно меня как коллегу отпустить?», на что патрульный полицейский отвечает ему, что действует согласно закона и не собирается его нарушать.

– А ты знаешь, как я людей отпускал? И они в тюрьмах не сидели, – говорит начальник одесского УСР.

Позже тон беседы Ефтения сменился на более агрессивный:

– А ты можешь доказать, что я был за рулем? Покажи видео, – говорит он

Ефтений отказался проходить освидетельствование на опьянение на месте при помощи прибора «Драгер» и в лечебном учреждении – патрульные начали составлять протокол об админнарушении.

Напомним, как в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту. 12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины. Жена Гогилашвили – Мария Левченко – много лет работает личным помощником (секретарем) Владимира Зеленского, еще со времен «95 квартала».

Также ГБР подозревает, что Гогилашвили мог подделать документы, чтобы устроиться в МВД.

Еще стоит напомнить, как в декабре 2019 года в Николаеве патрульные после скандала в стрип-клубе остановили служебную машину СБУ, за рулем которой был начальник Очаковского межрайонного отдела УСБУ Яремчук с признаками опьянения. Спустя несколько часов споров на него оформили протокол о пьяном вождении. Позже Заводский районный суд закрыл это дело о правонарушении Яремчука даже не оштрафовав его. Вероятно, на это повлиял его тогдашний начальник Виталий Герсак.

В УСБУ «Преступности.НЕТ» сообщили, что не могут комментировать решение суда относительно составленного админпротокола, но заявили, что Дмитрию Яремчуку вынесли строгий выговор. Стоит отметить, что в случае, если бы ему действительно вынесли строгий выговор, он не смог бы тогда получить вскоре звание подполковника.