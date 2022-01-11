Жителю Николаевщины дали 12 лет тюрьмы за изнасилование 13-летней соседки

В Николаевской области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки, которая жила по соседству.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Новоодесского районного суда.

Около двух часов ночи 14 июля 2020 года 44-летний мужчина пришел в дом своей соседки и застал там только ее 13 летнюю дочь. Он сел на край кровати девочки, стянул с нее одежду, начал ее целовать и облизывать, а потом изнасиловал.

Мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что в тот вечер пил алкоголь с другом, а потом решил прийти к соседке – у них ранее были близкие отношения, и она якобы попросила встретиться. По его словам, он зашел ночью в дом и не включал в свет. Там он якобы услышал голос девочки, которая произнесла: «не надо – отстань», а потом наткнулся на чье-то плечо и получил удар в голову, от которого потерял сознание на несколько минут. Он говорит, что когда очнулся, то девочка плакала на кровати, поэтому он решил ее успокоить. Обвиняемый заявил, что далее снова кто-то появился в комнате, посветил им в лицо фонарем, а он сказал этому человеку уйти, что тот и сделал. Через время в доме появились отец девочки, ее тетка с сыном, которые начали его обвинять в изнасиловании ребенка.

Мать девочки рассказала, что ранее встречалась с женатым соседом и даже жили вместе. При этом она ранее не замечала ненормального внимания с его стороны к своей дочери.

Она говорит, что в тот вечер ушла работать на предприятие в ночную смену, о чем знал ее сосед. Когда пришла домой, то застала отца ребенка, его сестру и ее сына, которые рассказали об изнасиловании.

Стоит отметить, что мужчина на какой-то момент сбежал к себе домой, а снова его вернули на место уже сотрудники полиции.

Мать девочки, а также ее родственники рассказали, что в зале лежали мужские трусы. Жена обвиняемого, которая также с полицейскими пришла в соседский дом подтвердила, что у ее мужа было такое белье. При этом позже она в суде заявляла, что ее муж давно не носил такие трусы.

Непосредственно за преступлением застал мужчину двоюродный брат девочки. Он в суде рассказал, что был у тетки дом и играл с сестрой и ее родным братом. Вечером дети пошли спать в разные комнаты, а он ушел. Уже придя домой он вспомнил, что забыл свитер, который ему нужен был на работе на следующий день, поэтому вернулся за одеждой. В доме он услышал как сестра тихо звала маму, поэтому заглянул в комнату и осветил ее телефоном – он увидел голого мужчину на кровати с девочкой. Тот сказал ему, что сейчас «даст ему по голове», поэтому парень убежал и позвал на помощь своих родственников.

Несмотря на то, что обвиняемый отрицал причастность к изнасилованию, ряд экспертиз также подтвердили это. В частности, следы его ДНК были на одежде ребенка.

Также одна из экспертиз показала, что обвиняемый на момент преступления страдал расстройством психики из-за употребления алкоголя. При этом он осознавал свою действия и мог себя контролировать.

В итоге судья Сергей Сергиенко признал обвиняемого виновным в преступлении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса и назначил ему 12 лет лишения свободы. Также его данные внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

До вступления приговора в силу мужчина продолжает содержаться под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, как суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Николаевской области, который систематически насиловал малолетнюю дочь.