Житель Харькова со счетов иностранцев оплатил покупок на ₴18 миллионов – его разоблачили киберполиция с немецкими коллегами

Киберполицейские Харьковщины в рамках международного сотрудничества разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы, который вместе со своим знакомым получал на хакерских форумах реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники отплачивали покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших. После купленные товары перепродавали и получали прибыль.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Мошенники создавали сайты с вакансиями и набирали торговых агентов, через которых впоследствии происходила отправка товаров и обеспечивался их дальнейший сбыт в восточноевропейском зарубежье.

Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.

По местам проживания злоумышленника сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски и изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по статье 190 части 3 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Правонарушителю может грозить до восьми лет лишения свободы.

На данный момент, другой соорганизатор мошеннической схемы находится в Германии под стражей в статусе обвиняемого.

Напомним, что ранее нацполиция выявила группу мошенников в винницкой тюрьме – заключенные под видом «работников банка» выманили полмиллиона гривен.