Апелляционный суд оставил залог в ₴49 тысяч для скандального экс-прокурора Колоса, подозреваемого в совершении ДТП на ПГУ

Николаевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для экс-прокурора Заводского отдела местной прокуратуры Евгения Колоса, подозреваемого в совершении ДТП на проспекте Героев Украины.

Об этом свидетельствует соответствующее определение апелляционного суда от 4 января.

Как известно, экс-прокурору Колосу только спустя год после аварии, 6 декабря 2021 года, сообщили о подозрении. 9 декабря Заводский районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 49 тысяч гривен - именно об этом и ходатайствовал следователь ГБР.

Адвокат Колоса подал жалобу на решение Заводского районного суда Николаева. Исходя из того, что к нему был применен залог, то защитник подозреваемого мог просить личное обязательство, поруки или вовсе не применять никакую меру пресечения.

Коллегия судей в составе Николая Миняйло, Елены Фарионовой и Игоря Ливинского по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила в силе меру пресечения для Колоса в виде залога в размере 49 тысяч гривен с возложением ряда обязательств.

Напомним, что 11 ноября прошлого года около 23:15 на проспекте Героев Украины произошло столкновение BMW M3 под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водитель Mitsubishi получил значительные травмы. Тогда сообщалось, что BMW принадлежит экс-депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве, а в машине во время ДТП находился сотрудник прокуратуры Евгений Колос, который всячески затягивал проведение ДНК-экспертизы. 30 декабря суд разрешил принудительно отобрать образцы ДНК у прокурора Евгения Колоса, чтобы проверить его причастность к ДТП с пострадавшим. Только 12 февраля у Евгения Колоса взяли анализ на ДНК.

По состоянию на начало июня материалы уголовного производства передали в ГБР. Результаты проведенной ДНК-экспертизы показали, что на подушке безопасности с водительской стороны были биоматериалы уже экс-прокурора Заводского отдела Евгения Колоса.

Тем временем в начале июня директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор сообщил, что следствие установило полную картину ДТП с участием николаевских прокурора и экс-депутата облсовета, и вскоре в ведомстве отрапортуют о результатах следствия. Но по состоянию на данный момент новой информации о результатах не предоставили.

Стоит также напомнить, что в июле Заводский суд отказал ГБР в принудительном отборе биологических образцов у экс-депутата Николаевского облсовета Белавы по делу о резонансном ДТП. А в августе скандальный глава Заводского суда Сергей Щербина отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП.

Кроме того, свидетельница по этому делу несколько раз не являлась на допрос, в связи с чем суд поручил оперативникам привести ее к следователю.

Также отметим, что постановлении Заводского суда о применении к Колосу меры пресечения не указано, находился ли подозреваемый в момент аварии в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Добавим, что во время пресс-конференции директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор заявлял, что эта информация будет отображена в самом подозрении.

Также напомним, что в рамках реформы органов прокуратуры Колос, как и остальные сотрудники прокуратур, проходил аттестацию. Но он не прошел анонимное тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники. Ввиду неуспешного прохождения второго этапа аттестации он не был допущен к третьему - собеседованию и практическим заданиям. Приказом тогдашнего и.о. руководителя областной прокуратуры Дениса Ильченко от 23 марта Колоса уволили с должности прокурора Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 с 29 марта на основания решения кадровой комиссии о неуспешном прохождении аттестации. Но Колос подал в суд иск, в котором просил его восстановить и выплатить зарплату из-за «вынужденного прогула» с конца марта текущего года. По состоянию на данный момент суд этот иск не рассмотрел.

Кроме того, ранее сообщалось, что уже экс-прокурор Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 Евгений Колос в 2018 году ездил на незадекларированном автомобиле марки Lexus, и за три года сменил три авто. В 2018 году его даже поймали нетрезвым, когда он находился на водительском сидении незадекларированной машины, но тогда не удалось доказать сам факт вождения транспортным средством, из-за чего административное дело было закрыто.