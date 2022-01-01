Закарпатский священник пристыдил церковного вора, и тот сдался полиции

В селе Колочава Закарпатской области священник помог полиции задержать церковного вора.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Злоумышленник смог подобрать ключ и украл деньги из церкви. Священник застал вора с поличным.

«Священник увидел в помещении храма вора, похитившего деньги из ящика для сбора пожертвований на лечение больного ребенка. Священник пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских. Пойманный на краже мужчина уже имел судимость, поэтому не решился бежать, а дождался приезда полицейских», - уточняет «Zaxid.net».

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 6 лет заключения.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция задержала серийных воров, которые обокрали несколько церквей и больницу.