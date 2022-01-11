В ДСР открестились от скандала с начальником одесского управления, заявив, что он в декрете, а ведомством руководит другой человек

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины заявили, что Вячеслав Ефтений не имеет отношения к руководству одесским управлением, поскольку находится в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом сообщается на Facebook-странице ДСР.

Как известно, внедорожник Mercedes G63 AMG 2020 года выпуска под управлением полковника полиции Вячеслава Ефтения патрульные остановили за нарушение скорости около 01:30 8 января на улице Винниченко, 36 в Черновцах. Также полицейские заметили у него признаки опьянения. Позже в Сети появилось видео, как Ефтений общается с патрульными и просит его отпустить.

«Лицо, о котором говорится в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции. В департаменте отмечают, что обнародованная информация в СМИ о том, что якобы 8 января в Черновцах патрульные полицейские остановили начальника одесского управления стратегических расследований, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности. Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного инцидента сообщаем, что лицо, о котором идет речь в сообщениях СМИ – Вячеслав Ефтений – с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.

В ДСР отметили, что 20 сентября 2021 года на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции был назначен подполковник полиции Фролов Денис Дмитриевич.

Напомним, как в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту. 12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины. Жена Гогилашвили – Мария Левченко – много лет работает личным помощником (секретарем) Владимира Зеленского, еще со времен «95 квартала».

Также ГБР подозревает, что Гогилашвили мог подделать документы, чтобы устроиться в МВД.

Еще стоит напомнить, как в декабре 2019 года в Николаеве патрульные после скандала в стрип-клубе остановили служебную машину СБУ, за рулем которой был начальник Очаковского межрайонного отдела УСБУ Яремчук с признаками опьянения. Спустя несколько часов споров на него оформили протокол о пьяном вождении. Позже Заводский районный суд закрыл это дело о правонарушении Яремчука даже не оштрафовав его. Вероятно, на это повлиял его тогдашний начальник Виталий Герсак.

В УСБУ «Преступности.НЕТ» сообщили, что не могут комментировать решение суда относительно составленного админпротокола, но заявили, что Дмитрию Яремчуку вынесли строгий выговор. Стоит отметить, что в случае, если бы ему действительно вынесли строгий выговор, он не смог бы тогда получить вскоре звание подполковника.