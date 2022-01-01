В Николаеве оставили под стражей подозреваемого в убийстве в сауне, он отказался давать показания в суде

В Николаеве Центральный районный суд оставил под стражей 22-летнего подозреваемого в убийстве в сауне.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что преступление случилось 14 ноября в сауне, находящейся в отеле на улице Никольской, где выпивала компания из четырех мужчин. У подозреваемого возник конфликт с его 23-летним знакомым.

«Стоя за спиной мужчины, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в спину и один удар в шею. В результате полученных ранений мужчина скончался», - сообщили в суде.

Подозреваемого задержали другие участники компании до прибытия полиции.

Меру пресечения продлили, потому что следствие опасается, что фигурант может скрыться или повлиять на свидетелей. Подозреваемый от дачи объяснений отказался, но его адвокат сообщила, что ее клиент признает свою вину.

В итоге арест продлили на месяц, в пределах срока досудебного расследования, до 13 февраля.