Харьковчанка дала порулить Lexus своему несовершеннолетнему сыну, у которого нет водительских прав

В Харькове патрульные составили административные материалы на владелицу автомобиля Lexus и её 17-летнего сына. Женщина разрешила сыну управлять авто, хотя тот не сдавал на водительские права.

Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

На улице Леся Сердюка патрульные остановили автомобиль Lexus за нарушение ПДД. Во время проверки документов патрульные установили, что за рулем сидел 17-летний парень, не имеющий права вождения. На пассажирском сиденье была его мать, ранее передавшая управление автомобилем своему сыну.

На гражданку составили административное постановление по части 2 статьи 126 («Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в 3400 гривен.

На юношу патрульные составили административные протоколы за нарушение правил расположения транспортных средств и управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Как известно, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Позже в сети появилось видео из салона Infiniti, которым управлял 16-летний парень, где видно, как он разгоняется до 200 километров.

В другом случае, 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошла еще одна резонансная авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя Елена Зайцева, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял Геннадий Дронов. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. Погибли шесть человек, еще пятеро были травмированы. 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам заключения. В апреле 2020 года Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову.