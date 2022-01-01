ВАКС отказался облегчить меру пресечения вице-меру Николаева по делу о Соборной площади

Высший антикоррупционный суд отказался изменять меру пресечения заместителю городского головы Николаева Сергею Кореневу, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению почти 27 миллионов ​​гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Такое решение 10 января принял судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО. В октябре суд разрешил снять средство контроля.

Адвокаты подозреваемого подали ходатайство об изменении меры пресечения из залога на личное обязательство. По их мнению, снизились риски препятствования следствию. Впрочем, суд отказался это делать.

«В удовлетворении ходатайства защитника Коваль А.С. об изменении меры пресечения подозреваемому (Сергию Корневу – ред.) в уголовном производстве - отказать», – говорится в решении.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева от выполнения обязанностей директора ДЖХК, оставив на должности вице-мэра. При этом, несмотря на возложенные судом обязательства и запреты, Александру Брыжатому решили подобрать «аналогичную должность» в структуре мэрии. Его трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города.