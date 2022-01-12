Подозреваемый в госизмене Порошенко собрался вернуться в Украину 17 января

Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».

В партии Порошенко сообщили, что сейчас их лидер находится в Брюсселе.

«Мы будем информировать вас о каждом шаге, приближающемся домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», – цитируют в политсиле слова Порошенко.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 («Государственная измена») и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 («Содействие деятельности террористической организации») УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, который заявили, что тот заранее планировал поездку в ЕС. По данным, которые следователи ГБР получили от авиакомпании, Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине).

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией.