В США совершили кибератаку на тюрьму: хакеры повредили базу данных и заблокировали все двери

В первую неделю января государственные учреждения штата Нью-Мексико подверглись масштабной кибератаке с применением программы-вымогателя. Среди объектов нападения – местная тюрьма.

Об этом пишет «TJournal» со ссылкой на Albuquerque Journal.

После кибератаки сотрудники тюрьмы пытались открыть двери с помощью ключей. Заключённых, которые во время атаки хакеров отсутствовали в своих камерах, поместили в изоляторы. База данных отслеживания инцидентов в тюрьме – о драках, обвинении в сексуальном насилии или других противоправных действиях над заключёнными – стала недоступна, а файлы в ней искажены.

- Ранним утром 5 января автоматические дверные механизмы стали непригодны для использования, это означало, что персонал тюрьмы должен был использовать ключи для ручного открытия дверей. Одним из наиболее тревожных последствий кибератаки является то, что сотрудники не могли получить доступ к камерам видеонаблюдения объекта, - сказал адвокат Тейлор Ран.

Тюрьма в Альбукерке – лишь один из объектов кибератаки, которая поразила округ Берналилло, самую густонаселённую часть штата Нью-Мексико. Сотрудники правительственных учреждений остались без доступа к каким-либо базам данных местных органов власти, а государственные ведомства временно закрылись.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летнему украинцу, который в США подозревается в кибератаках, грозит 115 лет тюремного заключения.