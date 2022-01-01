В Греции задержали подозреваемого в убийстве киллера Солоника – «Саши Македонского»

Александр Солоник В Греции 10 января задержали подозреваемого в убийстве российского киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой.

Об этом сообщает «Медуза».

Задержанный – 48-летний Иоаким Карслиадис, уроженец Грузии, имеющий право на проживание в Греции. Он был задержан в аэропорту по прилету из Кипра. Ордер на арест Карслиадиса в связи с убийством Солоника и Котовой был выдан еще в 2005 году. Но его предполагаемая роль в этом преступлении пока неизвестна.

Александр Солоник – один из самых известных наемных убийц России 1990-х годов. В 1980-х Солоника обвинили в четырех изнасилованиях. В 1988 году он получил восемь лет колонии и сбежал прямо из зала суда, выпрыгнув со второго этажа. Через полтора месяца Солоника задержали в Тюмени, где он пытался избавиться от особых примет – родинки на лице и татуировки. Солоник отбывал наказание в Пермской и Ульяновской областях, но в 1990 году снова сбежал. В том же году он совершил первое заказное убийство, застрелив лидера Ишимской ОПГ Николая Причинича. Заказали его конкуренты из Курганской ОПГ, с которыми Солоник познакомился еще до суда: они вместе работали на кладбище в Кургане.

Солоник стал штатным киллером Курганской ОПГ, лидеры которой перебрались в Москву. Эта группировка активно участвовала в криминальных конфликтах и сотрудничала с Ореховской ОПГ. В 1993-1994 годах, когда «ореховские» воевали с Бауманской ОПГ, Солоник убил лидеров последней банды – Валерия Длукача по кличке Глобус и Владислава Ваннера по кличке Бобон. Киллер был известен своими навыками стрельбы с двух рук (ее еще называют стрельбой по-македонски), из-за чего получил прозвище Саша Македонский.

В 1994 году Солоника задержали на рынке в Москве. Когда его завели в комнату милиции, он открыл огонь из пистолета. В результате смертельные ранения получили трое милиционеров и один из охранников рынка. Сам Солоник также был ранен и схвачен. Его отправили в СИЗО «Матросская тишина», где он признался в совершении многих убийств. Всего в его уголовном деле было около 30 эпизодов.

В 1995 году Солоник стал первым человеком, сбежавшим из «Матросской тишины». Он спустился с крыши тюремного блока с помощью альпинистского троса. Побег организовал один из надзирателей, который, по некоторым данным, был подкуплен и позднее убит за границей. После побега милиции не удавалось найти Солоника вплоть до 1997 года, когда стало известно о его убийстве в Греции. Тело Солоника нашли завернутым в пластиковый мешок в пригороде Афин. Спустя время было обнаружено расчлененное тело его подруги Светланы Котовой, финалистки конкурса «Мисс Россия-1996».

Следствие пришло к выводу, что Солоника и Котову задушили члены Ореховской ОПГ. Считается, что киллер стал неудобен для своих бывших подельников, а его подруга была убита как свидетель. Организаторами убийства были названы лидеры «ореховских» Сергей Буторин и Андрей Пылев. Первый получил пожизненный срок, второй – 22 года лишения свободы. Исполнитель убийства, друг Солоника Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, был приговорен к 23 годам, двое его подельников – к девяти и 15 годам.

Напомним, что осужденного в Германии киллера ФСБ помогла опознать фотография с украинской свадьбы.