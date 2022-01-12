Киевского чиновника задержали на взятке в ₴1,7 миллиона – сумку с наличными ему принес экс-сотрудник Бюро экономической безопасности

Государственное бюро расследований задержало на взятке заместителя начальника управления капитальных вложений коммунального предприятия «Киевзеленстрой» и посредника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Расследуют дело о хищении средств, которые выделялись Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов. Чиновника задержали при передаче ему почти 1,7 миллиона гривен (1,55 миллиона гривен и 4300 долларов США). Говорится, что посредник обеспечивал реализацию преступной схемы. Ранее, в октябре 2021 года, чиновник уже получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 миллиона 47 тысяч 500 гривен.

«Должностные лица «Киевзеленстроя», используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров», - говорится в сообщении.

Проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, у которых изъяли большое количество наличных, документов, технических средств связи, содержащих доказательства преступной деятельности.

Журналист Евгений Плинский в Facebook сообщил, что задержанный посредник является сотрудником Бюро экономической безопасности.

«ГБР зафиксировало, что посредником, который носил деньги от бизнеса в «Київзеленбуд», являлся старший аналитик БЭБ Алексей Бордюгов. До БЭБ он был оперативником в ГФС Киева», - отметил Плинский.

В Бюро экономической безопасности заявили, что фигурант работал на ведомство, но уволился в конце 2021 года.

«Противоправные действия лица никак не связаны с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено… на основании рапорта об увольнении, поданного им 27 декабря 2021 года. БЭБ оказывает всестороннее содействие деятельности ГБР на каждом этапе досудебного расследования для установления всех обстоятельств», - отмечено в сообщении.

Как известно, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины создал Бюро экономической безопасности (БЭБ). Новый орган получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Возглавил БЭБ руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Также напомним, что Кабинет министров Украины утвердил размеры должностных окладов в Бюро экономической безопасности, они стартуют с 42 тысяч гривен без учета премий и надбавок.