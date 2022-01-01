Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения РФ в Украину – они могут коснуться Путина и его окружения

Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против России, которые начнут действовать в случае вторжения российских войск в Украину или же в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Москвы.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Reuters».

Под санкции США могут попасть президент, премьер-министр, глава МИД, министр обороны России, высокопоставленные военные чиновники и другие лица, которые, по мнению американских властей, могут быть причастны к агрессии против Украины. Всем этим людям сенаторы хотят запретить въезд в США и заблокировать их американские активы. Также политики предлагают ввести санкции против российского внешнего долга и газопровода «Северный поток – 2».

В течение 30 дней после вторжения президент США должен будет ввести санкции против минимум трех крупнейших российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Затем в течение полугода Минфин, Госдепартамент и национальная разведка будут обязаны предоставить детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных лиц, против которых также могут быть применены санкции. Помимо этого, США должны будут оказать военную помощь Украине в размере 500 миллионов долларов.

Законопроект внесли 26 сенаторов во главе с руководителем комитета по международным делам Робертом Менендесом. По информации The Washington Post, Белый дом поддерживает предложенный демократами пакет ограничений.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский просил Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2».