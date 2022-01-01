В ГБР сообщили об аресте 100% акций завода «Большевик»

Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного в конце 2021 года киевского завода «Большевик».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное производство начато по поводу возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации.

«Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства.

«Это могло негативно отразиться на достоверности такой оценки», - считают в ГБР.

Отмечается, что 11 января 2022 года следователь судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

«Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет», - добавили в сообщении.

Напомним, что 27 октября, Фонд государственного имущества на аукционе продал ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик»), за 1 миллиард 429 миллионов 17 тысяч гривен.

Стартовая цена завода составляла 1,39 миллиарда гривен, в торгах участвовали три участника. Наибольшую цену предложила компания «Дженерал Коммерс» - 1 миллиард 429 миллионов 17 тысяч гривен.

Согласно условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (около 400 миллионов гривен), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

Также покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 миллионов гривен в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») продали на аукционе по рыночной цене, а небольшую разницу стартовой и конечной стоимости он объяснил процедурой «Большой приватизации».

Также напомним, что Главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко увольняют. Одна из главных причин увольнения, по информации СМИ, «недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти».

18 ноября Дмитрий Сенниченко объявил об отставке с должности главы Фонда государственного имущества.