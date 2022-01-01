В Николаеве снова сообщили о минировании школы и торговых центров

В Николаеве в четверг, 13 января, снова поступают анонимные сообщения о минировании учебных учреждений и торговых центров.

Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

В частности, сообщается о минировании школы №46, торгово-развлекательных центров «Сити-Центр», «Эпицентр», супермаркетов «Сильпо», «Таврия В» и других.

Проводилась эвакуация людей.

На места выехали сотрудники полиции, ГСЧС, взрывотехники, медики, газовая служба. Из-за проверок на некоторых участках ограничено передвижение граждан.

В полиции сообщили «Преступности.НЕТ», что в школе уже завершили осмотр и никаких подозрительных и опасных предметов не выявили. На других объектах ведется проверка.

Сообщения о минировании поступали от разных лиц. При этом относительно ТЦ аноним не сообщил ни населенный пункт, ни точный перечень объектов.

Отметим, что подобные сообщения уже несколько недель постоянно поступают правоохранителям во многих областных центрах страны.

Напомним, что за сутки в Национальную полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.