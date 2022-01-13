На Киевщине пьяный водитель пытался убежать от полицейских, наехал на патрульного и врезался в дерево

В ночь на 12 января в поселке Гребенки Киевской области нетрезвый водитель при попытке скрыться от полицейских сбил патрульного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Киевской области.

11 января в 23:40 работники группы реагирования патрульной полиции недалеко от сахарного завода в поселке Гребенки обнаружили автомобиль Opel Vectra, который двигался с неработающими фарами.

Полицейские включили проблесковые маячки и поехали за ним. Водитель остановился на обочине, вышел из автомобиля и предоставил документы правоохранителям для проверки. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина с прошлого года находится в розыске из-за неуплаты штрафа за административное правонарушение. Кроме этого, правоохранители предложили ему на месте пройти обследование по содержанию алкоголя в крови.

В дальнейшем мужчина осознавая, что ему не избежать ответственности за совершенные правонарушения, стал убегать. Он резко сел за руль автомобиля и начал движение, игнорируя требование полицейских оставаться на месте. Таким образом, водитель автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции.

Правоохранители немедленно начали преследование и впоследствии обнаружили, что его автомобиль снес металлическое ограждение и врезался в дерево возле дороги. Водитель находился в автомобиле. Впоследствии, после освидетельствования полицейские в организме правонарушителя обнаружили 0,83 промилле алкоголя.

Полицейские доставили автомобиль на площадку временного содержания транспортных средств, а беглеца задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Впоследствии 31-летний полицейский госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Медики диагностировали у него ушиб левого локтевого и плечевого сустава.

Следователи Белой Церкви под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как николаевец сломал руку патрульному, который попросил его проследовать в райотдел из-за возможной причастности к краже.