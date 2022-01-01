В Украине разоблачили хакеров, которые заражали компьютеры иностранных фирм вирусом-вымогателем – они так заработали миллион долларов

В Украине разоблачили хакерскую группировку, которая совершала атаки на иностранные компании при помощи вируса-шифрователя.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Деятельность хакерской группы разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, сотрудниками СБУ и в сотрудничестве с коллегами из Великобритании и США.

Организатор группы 36-летний киевлянин совместно с женой и тремя знакомыми совершал кибератаки на иностранные компании. Используя вредоносное ПО типа Ransomware, фигуранты криптовали данные пострадавших. Вирус-вымогатель попадал на технику путём спам-рассылок на электронные ящики. Выкуп за восстановление доступа к данным получали три исполнителя на собственные криптокошельки.

По предварительным данным, от атак пострадали более 50 компаний, общая сумма ущерба достигает более миллиона долларов США.

Кроме этого, по заказу иностранных хакеров фигуранты оказывали услуги по замене IP-адресов пользователей. Как следствие, последние имели возможность скрыто осуществлять противоправную деятельность. В СБУ уточнили, что в отличие от «обычных» VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал. В частности, разрешали сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. То есть это был сугубо «бандитский» сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам.

Также установлено, что один из фигурантов разыскивался правоохранительными органами других государств. Так правонарушитель с помощью «вируса» получал данные банковских карт клиентов британских банков. За счет потерпевших злоумышленник покупал разные товары в интернет-магазинах и впоследствии перепродавал их.

Сотрудники полиции совместно с правоохранителями Великобритании и Соединенных Штатов Америки провели девять обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три автомобиля.

К проведению обысков также были привлечены работники подразделения ТОР Департамента патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»), ч. 2 ст. 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт»), статьи 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем») Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, как Европол провел в Украине спецоперацию по задержанию хакеров – Нацполиции помогали 50 иностранных следователей.