В Одессе отдали под суд нацгвардейца, который пьяным смертельно избил мужчину за татуировки, которые ему не понравились

В Одессе будут судить военнослужащего Национальной гвардии, который со знакомым нанес смертельные повреждения мужчине, у которого была татуировка.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в военной и оборонной областях Южного региона.

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии Украины и его ранее судимого знакомого по факту убийства.

Установлено, что в ночь с 17 на 18 июля 2021 года военнослужащий, находясь в Одессе, вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки. Во время внезапно возникших неприязненных отношений к прохожему, из-за наличия у него татуировки, содержание которой выражает пренебрежение к правоохранителям, они нанесли гражданину К. множество ударов руками и ногами в разные участки тела и головы, от чего потерпевший скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Фото: ГБР

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного отдела (с дислокацией в г. Одесса) ТУ ДБР, расположенного в Николаеве.

Напомним, как в Сумской области задержали нацгвардейца, подозреваемого в убийстве мужчины и угоне.