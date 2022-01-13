В Германии приговорили к пожизненному заключению офицера сирийских спецслужб, участвовавшего в убийствах тысяч людей

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению бывшего сирийского офицера спецслужб Анвара Раслана. Его признали виновным в преступлениях против человечности – массовых убийствах и пытках представителей сирийской оппозиции и их семей.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Этот приговор – часть первого в истории судебного процесса по делам о преступлениях режима Башара Асада в Сирии.

В 2011 году, когда Сирию охватила волна антиправительственных протестов, Раслан был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб. Это место называли «Адом на Земле». За первые два года «Арабской весны» по его приказу изнасиловали, замучили и убили не менее четырех тысяч человек, выступавших против правительства Башара Асада.

Раслана арестовали в 2019 году в Германии, где он успешно просил убежища. Он отрицает все обвинения, заявляя, что не имеет никакого отношения к жестокому отношению к заключенным. Вместе с Расланом на скамье подсудимых оказался его бывший подчиненный Ияд А. Вердикт по его делу будет позже.

Родственники жертв действий Анвара Раслана приветствовали пожизненный приговор. Это судебное разбирательство также имеет другую цель: создать совокупность доказательств для использования в будущих производствах по преступлениям против человечности. В дополнение к рассказам свидетелей прокуроры в Кобленце опирались на «файлы Цезаря» – ужасные фотографии, вывезенные из Сирии. На них видны тела тысяч людей, которые умерли в заключении. Многие из этих людей были подвергнуты пыткам.

Напомним, ранее берлинский суд приговорил к пожизненному заключению киллера из ФСБ, убившего чеченско-грузинского спецназовца.