Жителя Николаевщины оштрафовали на ₴17 тысяч за подкуп начальника райотдела полиции – взятка тоже уйдет в пользу государства

Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен жителя Николаевщины, который принес взятку начальнику Баштанского районного отдела полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как известно, к начальнику Баштанского районного отдела полиции Николаевщины обратился один из местных жителей. 37-летний мужчина пообещал полицейскому 15 тысяч гривен за то, чтобы правоохранители не принимали меры реагирования на его незаконный бизнес - добычу песка на территории района. О попытке подкупа подполковник полиции рапортовал в Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Сразу после передачи взятки в служебном кабинете 3 ноября 2021 года полицейского мужчину задержали работники внутренней безопасности и следователи ГУНП в Николаевской области.

Позже мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. В сделке стороны также согласовали меру наказания – штраф на 17 тысяч гривен.

В итоге судья Баштанского райсуда Виталий Муругов утвердил это соглашение относительно обвиняемого Николая Ракчеева, назначив оговоренное наказание. 15 тысяч гривен неправомерной выгоды суд решил конфисковать.

Напомним, как николаевца задержали за попытку «выкупить» у полицейского тонну изъятого самогона за 20 тысяч гривен. Позже прокурор хотел наказать штрафом в 2 тысячи гривен владельца «наливайки» в центре Николаева за взятку полицейскому, но суд отказался утверждать эту сделку.