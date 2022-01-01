«Паршивая овца»: Замначальника отдела Генпрокуратуры задержали на взятке в 150 тысяч долларов

Заместителя начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора и его сообщника-посредника разоблачили на вымогательстве взятки в 150 тысяч долларов.

Об этом в Facebook сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Самоочищение прокуратуры от «паршивых овец». Разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора и его сообщника-посредника на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничества. Раскрыли преступную схему прокуроры САП с детективами НАБУ при содействии Генинспекции Офиса Генпрокурора. Обоим сообщил о подозрении», – написала Венедиктова.

По данным следствия, работник прокуратуры предложил предпринимателю за вознаграждение помочь в закрытии уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляют прокуроры Офиса Генпрокурора, и к которому он не имеет никакого отношения или влияния.

Также он должен был помочь в возвращении изъятых во время обысков компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

За эти услуги он просил у бизнесмена 100 тысяч долларов США, а затем увеличил сумму до 150 тысяч долларов. Средства прокурор якобы должен передать руководству Офиса Генпрокурора.

В НАБУ также уточнили, что во время проведения обысков по месту работы подозреваемых, в рамках расследования указанных фактов, детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют.

Венедиктова также отметила, что «это уже не первый «делок», выведенный на чистую воду, который прикрывается фамилиями руководителей прокуратуры». Она сообщила, что в 2021 году Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора привлечен к уголовной ответственности 21 работник органов прокуратуры. 12 из них – за совершение коррупционных уголовных правонарушений. В этом контексте она также вспомнила сотрудника Николаевской областной прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве 20 тысяч долларов взятки.