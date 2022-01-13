Экс-нардепа от партии Порошенко задержали за мошенничество – обещал бизнесмену за $17 тысяч «решить вопрос» в Минэкологии

Сотрудники ГБР разоблачили народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», который обманом завладел 17 тысяч долларов США. Сейчас он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тысяч долларов «решит вопрос» о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тысячи долларов США. А 13 января советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тысяч долларов США.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (часть 3 статьи 190 УК Украины).

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Кроме того, в сети появилось фото с незаблюренным лицом фигуранта - в нем можно узнать Андрея Немировского. И он также в соцсетях указывал, что является советником главы Госэкоинспекции

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение Главное оперативное управление ГБР и ДСР Нацполиции.

Напомним, как экс-нардепа Игоря Савченко и фигуранта «пленок Ермака» Дмитрия Штанько отдали под суд за подстрекательство бизнесмена дать $100 тысяч взятки.