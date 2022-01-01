В киберполиции советуют украинцам остерегаться мошенничества, когда у них в соцсетях просят в долг

В Украине в последнее время участились случаи мошенничества по схеме «друг просит взаймы».

Об этом сообщается на Facebook-странице киберополиции (Департамента киберполиции).

«Если вам в соцсети пришло сообщение от друга: «Привет! Одолжи, пожалуйста, деньги», то прежде чем помочь, убедитесь, что вам пишет не мошенник, взломавший страницу вашего товарища», - советуют в полиции.

Рекомендуют перезвонить другу по номеру, который вы точно знаете, а не по тому, который указан в соцсетях. Если мошенник взломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле.

«Спросите у друга то, что можете знать только вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника. Не всегда есть возможность позвонить, возможно, вы давно не общались, и номера телефона у вас нет. Напишите общим друзьям в соцсетях и спросите, не получали ли они подобных сообщений. Мошенники, как правило, одновременно производят рассылку для всех подписчиков взломанной страницы», - добавили в полиции.

Также пользователям советуют устанавливать сложные пароли для каждой учетной записи и обязательно настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы их страницы не взломали.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция задержала уроженца РФ, который выманил у пенсионера почти $3 тысячи по схеме «ваш родственник в беде».