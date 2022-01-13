Виновника трагического ДТП возле Харькова ранее трижды останавливали за пьяное вождение, но суд не вынес ему наказание

Водителя автомобиля KIA, который совершил возле Харькова ДТП с автомобилем Toyota, ранее трижды останавливали патрульные за вождение в состоянии опьянения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, что в этом ДТП погибло три человека, а двое маленьких детей тяжело пострадали. Водитель KIA выехал на встречную полосу движения и в лоб столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находилась супружеская пара и двое их малолетних детей. Погибли водитель KIA и супруги из Toyota.

«В результате столкновения трехлетние мальчик и девочка остались без родителей и сами получили тяжкие травмы. За их жизнь продолжают бороться врачи. Малышей спасло лишь то, что заботливые родители разместили их в детских креслах на заднем сидении», - отметил Геращенко.

На водителя KIA трижды составляли протоколы за управление машиной в нетрезвом виде. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года. Судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела. Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля.

«Украина остаётся государством, в котором у полиции связаны руки по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у очевидно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не слишком быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде. В то время как во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течение 48-72 часов и вынести вердикт», - отметил Геращенко.

Он призвал нардепов принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течение 72 часов с момента поступления в суд протокола.

Сейчас у судей есть право сажать нетрезвых водителей, севших за руль повторно, под арест на 10-15 дней и конфисковать их автомобиль, но судьи, как говорит Геращенко «не часто пользуются этим правом».