Офис Генпрокурора будет разбираться с соратником Порошенко Княжицким, который не задекларировал ₴1,2 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в Офис Генерального прокурора обоснованный вывод об обнаружении нарушений в декларации народного депутата Украины от фракции «Европейская солидарность» Николая Княжицкого.

Об этом сообщает «Слово и дело».

НАПК обнаружило признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-2 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»). Нардеп Княжицкий не задекларировал 1,2 миллиона гривен залога, который он внес за подозреваемого. Речь идет о бывшем исполняющем обязанности главы правления ПАО «Объединенная горно-химическая компания» Руслане Журило. Именно ему в декабре 2017 года уменьшили залог с 12 до 1,2 миллиона гривен.

Нардеп Княжицкий объяснил, что не указал эту информацию, основываясь на соответствующих положениях уголовного процессуального законодательства. Как считает НАПК, внесение средств в качестве залога не прекращает право собственности на эти деньги.

Напомним, ранее экс-нардепа от партии Порошенко Андрея Немировского ГБР задержало за мошенничество, он обещал бизнесмену за $17 тысяч «решить вопрос» в Минэкологии.