Хакеры атаковали украинские правительственные сайты – часть из них до сих пор не работает

Скриншот УП Неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть.

Об этом сообщается на странице Минобразования в Facebook .

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», - говорится в сообщении.

Также не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие. В то же время, сайты Кабмина и Верховной Рады сейчас работают.

Работа части из них возобновлена.

На некоторых сайтах хакеры оставили сообщения о якобы массовом сливе персональных данных.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полесье и исторические земли», — говорилось в этих сообщениях.

На сайте «Дії» сообщается о «плановых технических работах».

В Государственной службе специальной связи и защиты информации сообщили, что на сайтах, которые подверглись атаке, контент изменен не был, и утечки персональных данных не произошло.

С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

«Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время. Также сообщаем, что мобильное приложение Действие работает в штатном режиме», – отметили в ведомстве.

Напомним, как в 2020 году хакеры взломали сайт Нацполиции и размещали фейки о смертельном ДТП, гибели американских военных и прочее.