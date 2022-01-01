Хакеры атаковали украинские правительственные сайты – часть из них до сих пор не работает

Неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть.
Об этом сообщается на странице Минобразования в Facebook .
«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», - говорится в сообщении.
Также не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие. В то же время, сайты Кабмина и Верховной Рады сейчас работают.
Работа части из них возобновлена.
На некоторых сайтах хакеры оставили сообщения о якобы массовом сливе персональных данных.
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полесье и исторические земли», — говорилось в этих сообщениях.
На сайте «Дії» сообщается о «плановых технических работах».
В Государственной службе специальной связи и защиты информации сообщили, что на сайтах, которые подверглись атаке, контент изменен не был, и утечки персональных данных не произошло.
С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.
В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.
«Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время. Также сообщаем, что мобильное приложение Действие работает в штатном режиме», – отметили в ведомстве.
Напомним, как в 2020 году хакеры взломали сайт Нацполиции и размещали фейки о смертельном ДТП, гибели американских военных и прочее.