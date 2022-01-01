В Николаеве за попытку дать взятку следователю полиции ВБ задержала фермера – он хотел «помочь» брату, который на авто сбил ребенка

В Николаеве в четверг, 13 января, сотрудники полиции задержали фермера из Нового Буга, который принес взятку следователю полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

Несколько недель назад брат задержанного совершил наезд на ребенка, который вследствие ДТП попал в больницу в тяжелом состоянии.

Фермер из Нового Буга прибыл к начальнику отдела по расследованию ДТП Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и начал намекать, что может заплатить деньги, чтобы «решить вопрос» брата.

Изначально полицейский предложил помогать семье пострадавшего, но фермер продолжал предлагать неправомерную выгоду, после чего следователь сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

13 января взяткодатель приехал к зданию Следственного управления ГУ Нацполиции на улице Спасской и привез полицейскому 4 тысячи долларов США – при попытке передать деньги мужчину задержали сотрудники Внутренней безопасности полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: «Новости-N».

Напомним, как сотрудники внутренней безопасности и КОРД задержали руководителей охранной фирмы «Сармат 119» Дмитрия Казимира и Алика Горецкого, которые предлагали начальнику Первомайского управления Нацполиции Владимиру Лопатину взятку в размере 5 тысяч долларов за то, чтобы тот не открывал уголовное производство по факту хищения топлива в «Укрзалізниці».