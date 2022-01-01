В Николаеве полиция разоблачила мужчину на подделке COVID-сертификатов

Иллюстрация В Николаеве сотрудники полиции разоблачили мужчину на подделке COVID-сертификатов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Полицейские 11 января пришли к фигуранту с обысками по месту проживания и в его офис в центре Николаева, где он и делал COVID-сертификаты. В результате изъяли COVID-сертификаты с признаками подделки, мобильный телефон и листы желтого и зеленого цвета.

Предварительно установлено, что мужчина оказывал на заказ услуги определенным гражданам. Общался с ними он исключительно в мессенджерах.

Следователи назначили экспертизы и направили соответствующие запросы в Минздрав. После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Также устанавливаются вероятные подельники фигуранта, в том числе среди медицинских работников одной из городских больниц, и его клиенты.

По данному факту продолжается расследование уголовного производства по статье 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»).

Напомним, как в Киеве разоблачили врачей, которые продавали поддельные COVID-сертификаты.

Также напомним, как подросток из Николаева создал фейковую «Дію», в которой можно было подделать COVID-сертификат – полиция пришла к нему с обыском.