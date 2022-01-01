В Буковеле двое мужчин на территории отеля стреляли в воздух из пистолета и угрожали соседям

В ночь на 14 января в Буковеле двое мужчин на территории отеля Home Hotel открыли стрельбу в воздух.

Соответствующие видео опубликовал Константин Рябченко.

«Пацаны не ждут, когда разрешат короткоствольное оружие. Выстрелили две обоймы и на третью я решил узнать, что происходит», – написал он.

На месте инцидента вызвали полицию. Они изъяли у мужчин оружие и гильзы.

Тем временем, как написал Паша Качук, эти двое мужчин в ответ на замечания других гостей комплекса угрожали им физической расправой.

«Была вызвана полиция (приехали быстро 2 экипажа, молодцы), к приезду которой кавбои ушли в свой номер. Копы общались с ними через приоткрытую дверь - спокойно, мирно. Свидетели дали показания в письменном виде», – написал он.

«Поскольку моему другу показалось, что вопрос пытаются «уладить» по-тихому, он подошел к копам и опасным соседям и заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление. На что те самые «стрелки» прямо в присутствии полиции заручившись поддержкой нового персонажа - гражданки в розовом «сорвались с цепи» - понеслись прямые угрозы, нападения и т.д. в том числе и в сторону полицейских (видно по видео, снимет мой друг и его дети)».

При этом один из мужчин, который также стрелял из оружия, представился полковником в отставке. Полицейские, по словам Качука, после непродолжительной беседы с мужчинами заявили, что сообщивший в полицию об инциденте и является зачинщиком конфликта.

«Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить «если что не так». Постеснялись или побоялись? Может перенервничали? Я не понимаю».

Также он рассказал, что после того, как полицейские уехали, мужчины продолжали высказывать угрозы.

«Вот мне интересно, если одно из этих тел в угаре сейчас достанет из сумки второй пистолет и кого-то убьет (это реально соседние номера в отеле), какая ответственность ждет полицейских, которые ретировались? И ждет ли вообще? Как в таких ситуациях действовать гражданам? Собирать вещи и убегать подальше?» – возмутился мужчина.

В полиции Ивано-Франковской области этот инцидент пока никак не прокомментировали.