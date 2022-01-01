Стало известно, за какое ДТП фермер из Нового Буга хотел дать $4 тысячи взятки следователю полиции

Фермер из Нового Буга предлагал неправомерную выгоду полицейскому за непривлечение к ответственности за аварию, когда мужчина сбил женщину и ее малолетнюю дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции и областной прокуратуре.

Как известно, 13 января, сотрудники полиции задержали фермера из Нового Буга, который принес взятку следователю полиции. Мужчина прибыл к начальнику отдела по расследованию ДТП Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и начал намекать, что может заплатить деньги, чтобы «решить вопрос» брата. Изначально полицейский предложил помогать семье пострадавшего, но фермер продолжал предлагать неправомерную выгоду, после чего следователь сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

По данным следствия, взятку 40-летний мужчина предлагал полицейскому за не привлечение к уголовной ответственности своего родственника, который 13 декабря в селе Мешково-Погорелово совершил наезд на двух пешеходов, среди которых 12-летняя девушка, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда пешеходы были травмированы.

Отметим, что тогда 28-летний водитель автомобиля Opel Astra, совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее дочь, после чего скрылся с места аварии. Ночью полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, оперативное сопровождение – Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.