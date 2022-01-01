ВАКС приговорил к пяти годам тюрьмы экс-руководителя отдела прокуратуры за подстрекательство к даче взятки и мошенничество

Высший антикоррупционный суд 14 января приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника отдела прокуратуры Киевской области, который в 2016 году разоблачен на подстрекательстве к предоставлению 130 тысяч гривен неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году начальник отдела прокуратуры Киевской области подстрекал гражданина к предоставлению 130 тысяч гривен неправомерной выгоды прокурорам органов прокуратуры Ровенской области.

При этом прокурор не собирался передавать им деньги и завладел частью средств, а именно 50 тысячами гривен, которые были переданы ему в апреле и сентябре 2016 года.

В марте 2018 года по дисциплинарной жалобе заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила указанного прокурора с должности.

Суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал бывшего прокурора виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 369 и части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

По приговору суда бывшему служащему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме того, его лишили классного чина юриста 1-го класса.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск прокурора и обязала осужденного заплатить 30 тысяч гривен.

Вместе с тем, бывшему служащему прокуратуры изменена мера пресечения – а именно сумма залога до 1 миллиона 240 тысяч гривен, и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, сообщать суд об изменении своего местожительства, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорта для выезда за границу. Обязанности возложены до вступления приговора в законную силу.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Напомним, как НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов замначальника отдела Офиса Генпрокурора.