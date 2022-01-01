В Киеве полиция задержала мужчину за изнасилование пятилетней девочки – ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве полицейские задержали мужчину, который изнасиловал пятилетнего ребенка. Во время обыска в помещении злоумышленника правоохранители обнаружили на электронных носителях видеозаписи с детской порнографией.

Об этом на странице в Facebook сообщает полиция Киева.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин.

«Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями. уже сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных действий», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением столичной полиции начаты четыре уголовных производства: по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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