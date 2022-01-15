Контрабандиста из санкционного списка СНБО уличили на организации новой схемы незаконного ввоза брендовых вещей

В СБУ заявили о предотвращении создания мощного канала незаконного перемещения через государственную границу из стран ЕС брендовых товаров и заблокировали груз на 75 тонн. Контрабандную схему организовал гражданин Украины, котрый с апреля 2021 года находящийся в санкционных списках СНБО.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Фигурант вместе с сообщниками в столичном теневом офисе разработал план регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей. Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Задокументировано, что разница между реальными таможенными пошлинами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более пяти миллионов гривен.

В ходе десяти обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию; магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности; записи с черновой бухгалтерией.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 258-5 («Финансирование терроризма»), части 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.

Мероприятия по разоблачению и блокированию противоправной схемы проводились сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, как ГБР провело обыски у контрабандистов, которые решили обойти санкции СНБО, и намеревалось взяться за их зарубежные активы.