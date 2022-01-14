«Хотела 400 гривен, а получила 7 лет»: гражданку Украины приговорили к тюрьме за переправку двух человек через границу с РФ

Гражданка Украины получила 7 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через украинско-российскую границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

40-летняя женщина была задержана 29 мая 2017 года в районе села Пелагиевка Луганской области в 20 метрах от украинско-российской границы.

«Гражданка Украины 1977 года рождения переправляла вне пунктов пропуска в РФ двух мужчин - граждан Украины. За проделанную «работу» украинка получила денежное вознаграждение в размере 400 гривен», - сказано в сообщении.

Новопсковский районный суд Луганской области признал виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время, до вступления приговора в законную силу, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее Украина арестовала 13 российских самолетов за незаконные полеты в оккупированный Крым.