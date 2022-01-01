В Киеве водитель бросил «прогибом» мужчину из-за замечания о парковке – СМИ пишут, что нарушителем является сын чиновника из Минспорта

В Днепропетровском районе Киева на парковке произошла драка между двумя мужчинами, впоследствии которой один из водителей жестоко избил второго. Пострадавшего с места происшествия увезла «скорая».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«14 января во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит драка между двумя мужчинами. На место происшествия прибыли полицейские для прояснения всех обстоятельств инцидента», - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела. В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи.

«Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему будет предоставлена ​​правовая квалификация», - добавили в ведомстве.

При этом Facebook-группа «Киев Оперативный» опубликовала видео инцидента между мужчинами. Кроме того, по их информации, водитель на автомобиле Toyota Land Cruiser , который жестоко избил второго мужчину, является 24-летним Владиславом Стеценко и приходится сыном чиновнику из Министерства спорта.

Также в группе отмечается, что житель дома сделал замечание собственнику припаркованного авто Toyotaза неправильную парковку. В свою очередь Стеценко принялся наносить удары кулаками и сделал бросок прогибом, а после принялся добивать мужчину.

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