Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было: СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины

Служба безопасности Украины вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на правительственные сайты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В конце дня мы можем с большой вероятностью утверждать, что имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки», - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

«В настоящее время можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», - заявили в спецслужбе.

Также в ведомстве сообщили, что всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. После атаки работа большинства веб-ресурсов была возобновлена.

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.