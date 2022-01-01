Прокуратура передала в суд дело о крушении АН-26 возле Чугуева – обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы

В пятницу, 14 января, прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил передали в Чугуевский городской суд Харьковской области обвинительный акт по делу о крушении самолета Ан-26Ш возле Чугуева.

Об этом пресс-служба ведомства проинформировала в Facebook.

Как известно, авиакатастрофа произошла 25 сентября 2020 года, на автодорогу неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек, лишь один из них выжил.

В деле фигурируют шесть человек – военнослужащие подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме Чугуев и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что среди погибших были и двое уроженцев Николаевской области – Владимир Олабин и Андрей Померанцев. 18 декабря командующему Воздушных сил и еще нескольким офицерам вручили подозрение по делу о крушении военного Ан-26 на Харьковщине.

Напомним, в мае 2021 года ГБР назвало причины катастрофы Ан-26 возле Чугуева – косвенным фактором стало намерение сэкономить топливо.