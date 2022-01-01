В Казахстане задержали вице-министра энергетики, подозреваемого в необоснованном повышении цен на газ

В Казахстане задержан вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев и другие сотрудники министерства по подозрению в необоснованном повышении цен на газ.

Об этом сообщает пресс-служба агентства республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, - говорится в сообщении.

Жумбай Каргаев отправлен под арест на 2 месяца. Вице-министр освобожден от должности 15 января.

Расследование продолжается. Информация о ходе работы следователей разглашению не подлежит.

Напомним, что в Казахстане со 2 января проходили массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

Также сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших и задержанных во время митингов и беспорядков.

13 января в Казахстане начался вывод войск ОДКБ – процесс должен завершится до 23 января.